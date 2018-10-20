Angusları taşıyan gemi 2 hafta İzmir'de bekletildi; şimdi İskenderun'da

İzmir'e iki hafta önce 5 bin 391 angus getiren ve prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle hayvanları indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan 'Julia AK' isimli gemi, İskenderun açıklarına demirledi.

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 angus cinsi sığır taşıyan 'Julia AK' isimli gemi, 2 Ekim'de İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. 106 metre uzunluğundaki gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angusların bulunduğu belirtildi. Sığırlar iki hafta boyunca Alsancak Limanı'ndaki gemide bekletildi. Liman yetkililerinin yasal prosedürlerin tamamlanamadığını bildirdiği gemi, İskenderun'a doğru yola çıktı.



'Julia AK' isimli gemi, İskenderun Limanı açıklarına gelerek körfezin Konacık Balıkçı Barınağı açıklarına demirledi. Gerekli izinlerin çıkması durumunda geminin limana yanaşağı ve angusların tahliyesine başlanacağı öğrenildi.

