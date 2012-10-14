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Bilim / Teknoloji

Angry Birds ve CERN çocuklar için bir araya geldi

Playground ürünleriyle çocuklara fiziği eğlenceli yoldan öğrenecek

14 Ekim 2012 16:13

Angry Bird'ün yaratıcısı Rovio ve CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) çocuklara bilimi sevdirmek adına bir araya geldi.

Söz konusu ortaklık, Rovio'nun Angry Birds markasının gücünü eğitim alanında kullanmak olarak tanımlanıyor.

Playgroun isimiyle 3-8 yaş arasındaki çocuklar için ana okullarında kullanılacak bir eğtim olduğu ifade edildi.

İşbirliğinin kitap ve masa oyunları gibi destek eğitim ürünleri içereceğini belirten Rovio, ileride ürün yelpazesinin geliştirileceğini de söyledi.

Frankfurt Kitap Fuarı’nda konuşan CERN Eğitim Direktörü Rolf Landua işbiriliğini, "Modern fizik yüz yıllık bir geçmişe sahip, fakat hala çoğu insan için gizemini koruyor. Rovio’yla beraber çalışmak, çocuklara kuantum fiziğini sevdirmemizi ve öğretmemizi kolaylaştıracak. Fizik ve Angry Birds’ü yanyana getirmek her iki taraf içinde harika bir fikir. Rovio, etki alanı ve sadık hayranlarıyla mükemmel bir platforma sahip. Rovio ve Angry Birds Playground sayesinde CERN olarak ne yaptığımızı kitlelere daha iyi tanıtma imkanına sahip olacağız" şeklinde ifade etti.

Rovio’nun CMO’su Peter Vesterbacka Playground ürünleriyle çocuklara fiziği eğlenceli yoldan öğretme imkanı yaratacaklarını söyledi.

Rovio’nun altın yumurtlayan tavuğu Angry Birds ile ilgili, Egmont Yayıncılık işbirliğiyle, eğitim dışı çocuk kitapları hazırlama planları da var.

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