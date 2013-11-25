Angola, İslam'ı yasakladı!

Angola hükümeti, İslamı bir din olarak kabul etmediklerini duyuyararak, ülkedeki camileri kapatmaya ve yıkmaya başladı.

Afrika'nın güneybatısında yer alan Angola'da hükümet, İslam’ı bir din olarak değil bir kült olarak gördüğünü belirterek, İslam’la ilgili olan her şeyi ülkede yasaklayacağını duyurdu.

dunyabulteni.net'te yer alan habere göre Ekim ayının başlarında Luanda şehrinde yaşayan Müslümanlar, camilerin minarelerinin izinsiz şekilde yıkıldığını gördüklerinde büyük bir şok yaşadılar. 3 Ekim sabahı Angola yönetimi yaptığı açıklamada camilerin yıkılacağını belirtti. Luanda yönetimi tarafından radyodan yapılan açıklamada, 'radikal' Müslümanlara müsamaha gösterilmeyeceğini ve İslam’ın yasal olarak kabul edilmeyeceği bildirildi.

Bunların ardından 19 Kasım Salı günü Angola Kültür Bakanı Roza Cruze Silvia yaptığı açıklamada, İslam’ın Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı tarafından yasal olarak kabul edilmediğini belirtti ve buna dayanarak bütün camilerin kapatılması gerektiğini ifade etti. Luanda bölgesinde yer alan iki camiye de belediye tarafından kapatılması için uyarı gönderildi.

Angola nüfusunun yüzde 95’ini Protestan Hristiyanlar oluşturuyor. Ülkede bulunan Müslümanların sayısı ise 80-90 bin civarında.