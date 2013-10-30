İngiltere'den İslamî endeks atağı

İngiltere, Londra'yı İslam ülkeleri için faizsiz kazancın esas alındığı bir finans merkezi haline getirmeyi hedefliyor

Londra’da başlayan Dünya İslam Ekonomik Forumu'nun salı günkü açılışında konuşan İngiltere Başbakanı David Cameron, Londra Borsası’nda İslamî kurallara uygun yeni bir endeks oluşturulacağını kaydetti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı İslamî müteşebbislerle bir araya gelinip, yatırımcılar için en uygun imkânların sağlanabilmesi için çalışılacağını ifade etti. Cameron, Londra Borsası'nda oluşturulacak yeni endekste, Sukuk adı verilen ve İslamî kurallara uygun kâr payı olan tahvillerle, İngiltere'nin, İslami kurallara göre faizsiz kazanç elde edilecek İslamî ülkeler dışındaki ilk ülke olmak istediğini kaydetti.

Cameron, "Londra’yı sadece Batı'daki bir İslamî finans merkezi olarak görmek istemediğini, Dubai'nin yanında dünya çapında bir İslamî finans merkezi olarak kendisini ispatlamasını istediğini" söyledi.

İngiltere Başbakanı konuşmasında bazı ülkelerin içe dönük olduklarını, dışarıyla tüm köprüleri kaldırıp, dünyanın geçirdiği değişimin gelecekte kendi başarılarını nasıl etkileyeceğini görmek istemediklerini söyledi. Cameron, İngiltere'nin bu hatayı yapmayacağını ifade etti.

Perşembe gününe kadar sürecek olan Dünya İslam Ekonomik Forumu'na 115 farklı ülkeden aralarında üst düzey politikacıların da bulunduğu yaklaşık bin 800 temsilcinin katılması bekleniyor.