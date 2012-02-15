Angeline Jolie: Bu film hayatımı değiştirdi

T24 - Özel uçakla Uluslararası Saraybosna Havalimanı'na eşi Brad Pitt ile gelen oyuncu Angelina Jolie, yönetmenliğini yaptığı, Bosna savaşını anlatan ''Kan ve Bal Ülkesinde'' filmi ile ilgili Saraybosna'da basın toplantısını düzenledi.

Zetra Spor Salonu'nda yapılacak filmin galası için Saraybosna'ya gelen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Filminin bölgede yaşayan Boşnak ve Sırplar arasında farklı tepkilere neden olduğuna ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Jolie, ''Film Sırp karşıtı değildir. Ben Sırp karşıtı değilim. Filmin Sırp karşıtı olduğu öne sürülmesi, bölgede halen ayrımcılık olduğunun göstergesidir. Ben bu film ile ilgili araştırmalar yaparken ise bir zamanlar nasıl birlikte yaşandığı, nasıl herkes birbirini dinlediğini, anladığını gördüm'' diye konuştu.

Bosna Hersek'te yaşanan bir hikayeyi anlatma sebeplerinden de bahseden Jolie, Bosna savaşı sırasında genç yaşta olduğunu anlatarak, 1990'lı yıllarda burada olanlarla ilgili birçok hikaye duyduğunu ancak filmle ilgili yaptığı araştırmalar ile buradaki insanların neler yaşadığını anladığını dile getirerek, ''Bu insanların desteği hak ettiğini anladım'' dedi.

Filminin Bosnalı Sırplar ile Sırbistan basınınca eleştirildiğine de değinen Jolie, ''Buna şaşırmadım. Çok hassas bir konu ile ilgilendim. Bazı basındaki yazıların adeta yalan bilgileri sunmasına şaşırdım ve gazetecilerin bu kadar sorumsuz davranabileceğini hiç düşünmedim.''

Jolie, Bosna savaşı konusunu filminde işlediğinden pişmanlık duyup duymadığı yolundaki soruya, ''Bu film hayatımı değiştirdi. Dünyaya bakış açımı değiştirdi. Film için bu konuyu seçtiğim için hiç pişman değilim'' karşılığını verdi.

Filmde bir ''dengenin kurulması zor olduğunu'' anlatan Jolie, ''çünkü Bosna savaşı bir kere dengeli değildi'' diye konuştu.

Sırbistan'da ileride düzenlenecek filmin galasına gitmesinin zor olduğunu söyleyen Jolie, ''Bu gelen bazı tehditler yüzünden değil. Ben belki seçimlerin ardından Sırbistan'a gidebilirim'' dedi.

Jolie'nin yanı sıra basın toplantısına, filmde Boşnak kız Ayla karakterini canlandıran Bosnalı oyuncu Zana Maryanoviç, Sırp asker Daniyel'i canlandıran Goran Kostiç, Rade Şerbeciya, Ermin Siyamiya ve filmde yer alan diğer ekip üyeleri de katıldı.

Filmin galası bu akşam Saraybosna'nın Zetra spor salonunda yaklaşık 5 bin kişinin önünde yapılacak.

''Kan ve Bal Ülkesinde'', Bosna savaşı sırasında Boşnak kız Ayla'nın, savaş öncesinde aşk yaşadığı Sırp asker Daniyel'in başında bulunduğu toplama kampına düşmesinin ardından yaşananları anlatıyor. Jolie'nin ilk yönetmenlik denemesi olan filmin ilk çekimleri sırasında, ''tecavüzcüsüne aşık olan Boşnak kadının hikayesinin anlatıldığı'' iddiasıyla Bosnalı Savaş Mağduru Kadınlar Derneği tepki göstermişti. Ancak daha sonra filmde böyle bir konunun işlenmediği belirtilmişti.

Filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından ise özellikle Bosna-Hersek ve Sırbistan'daki milliyetçi Sırp kuruluşlar ve basın, Jolie'ye 1992-95 yılları arasında yaşanan savaşı tek yanlı bir biçimde ele aldığı gerekçesiyle tepki gösteriyor. Bosna Hersek'i oluşturan 2 entiteden biri Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde Jolie'nin filminin sinemalarda gösterilmeyeceği açıklandı.