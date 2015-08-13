'Angelina Jolie'nin evlat edindiği kızı Zahara biyolojik annesini bulmak istiyor'

Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin 6 aylıkken evlat edindikleri kızları Zahara, biyolojik annesini bulmak için Etiyopya'ya gitmek istiyor. Çiftin, bu yüzden zor günler geçirdiği öğrenildi.

İddiaya göre, Zahara'nın biyolojik annesi kızını geri almayı planlıyor ve Zahara da biyolojik annesini bulmak için Etiyopya'ya gitmek istiyor. Habertürk'te yer alan habere göre, bu yüzden zor günler geçiren Angelina Jolie'nin ailesinin yaşamını olumsuz etklilediği belirtiliyor.

Jolie ve Brad Pitt çifti, aslen Etiyopyalı olan Zahara'yı henüz 6 aylıkken besin yetersizliğinden muzdarip halde evlat edinmişti.