T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Angelina Jolie'nin evlat edindiği kızı Zahara biyolojik annesini bulmak istiyor'

Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, aslen Etiyopyalı olan Zahara'yı henüz 6 aylıkken evlat edinmişti

13 Ağustos 2015 12:21

Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin 6 aylıkken evlat edindikleri kızları Zahara, biyolojik annesini bulmak için Etiyopya'ya gitmek istiyor. Çiftin, bu yüzden zor günler geçirdiği öğrenildi.

İddiaya göre, Zahara'nın biyolojik annesi kızını geri almayı planlıyor ve Zahara da biyolojik annesini bulmak için Etiyopya'ya gitmek istiyor. Habertürk'te yer alan habere göre, bu yüzden zor günler geçiren Angelina Jolie'nin ailesinin yaşamını olumsuz etklilediği belirtiliyor.

Jolie ve Brad Pitt çifti, aslen Etiyopyalı olan Zahara'yı henüz 6 aylıkken besin yetersizliğinden muzdarip halde evlat edinmişti.

ETİKETLER

angelina jolieüvey kızızaharagerçek annesi6 aylıketiyopya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24