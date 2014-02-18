Angelina Jolie ve Brad Pitt'in smokinleri BAFTA'ya damga vurdu

BAFTA Ödülleri'nin dağıtıldığı törene smokinle katılan Angelina Jolie - Brad Pitt ikilisi geceye damga vurdu. Moda eleştirmenler, ikilinin giyim tercihlerini "maskülen şıklık" olarak yorumladı.

Oscar’ın habercisi olarak adlandırılan BAFTA Ödülleri dün sahiplerini buldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen tören başlamadan önce kırmızı halıda yıldızların şıklık yarışı görüldü.

Hollywood’un yakışıklı aktörü Brad Pitt siyah bir takım ve papyon tercih ederken, nişanlısı Angelina Jolie de ona ayak uydurarak smokin giydi.

Angelina Jolie, özel dikim Saint Laurent, Brad Pitt ise özel dikim Valentino takım elbiseleriyle gecenin en çok konuşulan isimleri olmayı başardı.

Çift başrollerinde oynadığı Mr&Mrs Smith filminin çekimleri sırasında ilişkilerine başlamıştı.