T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in smokinleri BAFTA'ya damga vurdu

Angelina Jolie - Brad Pitt ikilisi smokinle katıldıkları BAFTA Ödülleri'ne damga vurdu

18 Şubat 2014 10:05

BAFTA Ödülleri'nin dağıtıldığı törene smokinle katılan Angelina Jolie - Brad Pitt ikilisi geceye damga vurdu. Moda eleştirmenler, ikilinin giyim tercihlerini "maskülen şıklık" olarak yorumladı.

Oscar’ın habercisi olarak adlandırılan BAFTA Ödülleri dün sahiplerini buldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen tören başlamadan önce kırmızı halıda yıldızların şıklık yarışı görüldü.

Hollywood’un yakışıklı aktörü Brad Pitt siyah bir takım ve papyon tercih ederken, nişanlısı Angelina Jolie de ona ayak uydurarak smokin giydi.

Angelina Jolie, özel dikim Saint Laurent, Brad Pitt ise özel dikim Valentino takım elbiseleriyle gecenin en çok konuşulan isimleri olmayı başardı.

Çift başrollerinde oynadığı Mr&Mrs Smith filminin çekimleri sırasında ilişkilerine başlamıştı.

ETİKETLER

brad pittangelina joliesmokinkırmızı halıhaber

İlgili Haberler

BAFTA ödülleri sahipleri buldu

Oscar'ın habercisi İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA)'da en iyi film ödülünü ‘12 Years a Slave’ aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24