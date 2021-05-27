Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında velayet davası Pitt'in lehine sonuçlandı

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in beş yıldır süren velayet davası sona erdi. Dava, Brad Pitt'in lehine sonuçlanarak çocukların velayetinin paylaşılmasına karar verildi.

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt'in velayet davasında karar verildi. 18 yaşından küçük beş çocuğun ortak velayetini talep eden Brad Pitt, davayı kazandı.

Boşanma davasının başladığı 2016'dan bu yana velayet için mücadele eden ikili, bundan böyle çocuklarının velayetini eşit zamanlı olarak paylaşacak. Oysa Jolie, gecici velayet kararına göre şu anda kendisiyle yaşayan çocukları için esas velayet sahibinin kendisi olmasını talep etmişti.

Karar, Jolie'nin mahkeme jürisini, çocukları tanık olarak dinlemeyi reddetmesi nedeniyle eleştirmesi üzerine çıktı. Davaya bakan yargıcı dava dışı bırakmaya çalışan Jolie, pazartesi günü mahkemeye sunduğu dosyada, yargıcın, geçici bir karar vermeden önce çocukların güvenliği ve refahıyla ilgili olduğunu söylediği kanıtları dinlemeyi reddettiğini söyledi. Belgelerde, bu kanıtın ne olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi yer almıyor.

n Jolie ile Pitt ikilisi Nisan 2019’da boşandı. Ancak velayet ve finansal konuları içeren dava süreci devam ediyordu. Davanın velayet kısmı sona erdi. İkilinin finansal paylaşım konusunda uzlaşmaya varıp varmadığı bilinmiyor.