Angelina Jolie Srebrenitsa'da ağladı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie ve beraberindeki İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa kentinde bulunan Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Saraybosna'daki temaslarının ardından helikopterle Srebrenitsa'ya gelen Jolie ve Hague, 1995 yılında öldürülen yaklaşık 8 bin Boşnak’ın isimleri bulunan Potoçari Anıtı Mezarlığı'na çiçek bıraktı. Jolie'nin anıt mezarı ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Jolie ve Hague, daha sonra Srebrenitsa ve Jepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subaşiç ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.Bosna savaşı sırasında tecavüze uğrayan savaş mağduru kadınlar ile de baş başa görüşen Jolie ve Hague, Hollandalı askerlerin savaş sırasında karargah olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında kurulan Soykırım Müzesi'ni gezdikten sonra kentten ayrıldı.