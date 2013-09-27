'Angelina Jolie sinemayı bırakıyor'

Angelina Jolie'nin oyuncu babası Jon Voight, Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı "Unbroken" filminin yakında tamamlanacağını söylerken, "Angie bu film sonrasında oyunculuğu da yönetmenliği de bırakabilir" dedi.

Emmy adayları için düzenlenen bir davete katılan Jon Voight Hollyscoop'a konuştu.

Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı "Unbroken" filminin yakında tamamlanacağını söyleyen Voight, "Angie bu film sonrasında oyunculuğu da yönetmenliği de bırakabilir" dedi.

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Voight, "Her şeyin altından başarıyla kalktı. Onunla gurur duyuyorum, hatta onun bu inanılmaz yeteneklerine imreniyorum" dedi.