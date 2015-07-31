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Dünya

Angelina Jolie Myanmar'da

Ünlü yıldız ülkedeki mülteci kamplarını ziyaret etti

31 Temmuz 2015 13:26

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi sıfatıyla gerçekleştirdiği Güneydoğu Asya turu kapsamında Kamboçya'dan sonra Myanmar'a gitti.

Sanatçı, Myanmar Devlet Başkanı Thein Sein ile görüştü. İngiliz Özel Heyeti'nin eşlik ettiği Jolie, Başkanlık Sarayı'ndaki görüşmede Myanmar'daki insan hakları ihlalleri, cinsel saldırılar konusundaki endişelerini dile getirdi.

2012'den bu yana Myanmar'daki cinsel istismar ve şiddet olaylarıyla ilgilenen ünlü yıldız ülkedeki mülteci kamplarını da ziyaret etti.

 

 

 

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