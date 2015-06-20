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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angelina Jolie ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Angelina Jolie ile yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdi

20 Haziran 2015 20:52

Birleşmiş Milletler(BM) iyi niyet elçisi Angelina Jolie, oğlu ile birlikte Midyat ilçesinde bulunan Suriye ve Iraklı mültecilerin kampını ziyaret etmek üzere geldiği Mardin'de şehir turu atarak alışveriş yapmıştı.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Angelina Jolie ile yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçisi Hollywood yıldızı Angelina Jolie, BM Mülteciler Yüksek Komiser Antonio Guterres ile birlikte Kasrı Nehroz otelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

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