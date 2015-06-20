Mardinli Hasan Usta Angeline Jolie'yi tanımadı

Birleşmiş Milletler(BM) iyi niyet elçisi Angelina Jolie, oğlu ile birlikte Midyat ilçesinde bulunan Suriye ve Iraklı mültecilerin kampını ziyaret etmek üzere geldiği Mardin'de şehir turu atarak alışveriş yaptı.

Sabah saatlerinde otelden ayrılan Jolie, Mardin'in tarihi çarşı ve sokaklarını gezdi. Telkari gümüş hediyelik eşya satılan mağazalara girdi. Süryani el sanatları ürünlerini hayranlıkla izleyen Jolie, girdiği mağazalardan alış veriş yaptı. Mardin'de şehir turu atan ünlü Aktrist Jolie vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Jolie, küçük çocuklarla yakından ilgilenmesi ise dikkat çekti.

Elini öpüp başına koydu

Mardin'in ünlü şahmeran ustalarından birinin dükkanını ziyaret eden Jolie, çıkışta büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dükkan çıkışı Jolie'yi görmek için bekleyen Mardinli, istediğine kavuştu. Jolie yürürken kendisine doğru yönelen Mardinli'ye selam vererek, "Memnun oldum" dedi. Mardinli ise Jolie'nin uzattığı eli öpüp, başına koydu.

Kocasına kehribar tesbih aldı

Dün akşam saatlerinde Mardin'e gelen Jolie, geceyi otelde geçirdikten sonra sabah saatlerinde otelden ayrılarak Mardin'in tarihi çarşılarında alışveriş yaparak eşi Brad Pitt'e kehribar tespih aldı. Jolie ayrıca kahve, gümüş kolye, kahve takımı, bakır işlemeli sürahi takımı, şahmeran figürlü tepsi satın aldı.

Jolie, BM'ye ait araçlarla Mardin merkezdeki 1'inci Cadde'ye gitti.

Hasan Usta Jolie'yi tanımadı

Şahmeran ustası Hasan Özcan'ın dükkanına giren Angelina Jolie, kızı Shiloh ile birlikte alışveriş yaptı.

Jolie, dükkana girdikten sonra burada Selçuklu, Osmanlı ve Süryani motifleriyle süslü eşyalara göz attı. Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Hasan Özcan, Angelina Jolie'nin dükkanlarına geleceğinden habersiz olduğunu, ilk gördüğünde kendisini tanımadığını söyledi.

Jolie için "Kültürümüzle ilgili sorular sordu" diyen Özcan; Osmanlı, Ermeni ve Süryani motiflerini Jolie'ye anlattığını, son olarak da şahmeranın Mezopotamya'daki hikayesini anlattığını söyledi.

Dükkanda 500 dolarlık harcama yapan Jolie ile Özcan hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Jolie'yenin etrafında koruma duvarı oluşturulduğu gözlendi.

Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterress ile birlikte karayolu ile Midyat ilçesine geçti. Midyat ilçesinde bulunan Kasri Nehros otelinde oğlu ile birlikte yerleşen Angeline Jolie akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Midyat ilçesinde bulunan Suriye mülteci kampını ziyaret edecek.