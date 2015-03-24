T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina Jolie kanser korkusu yüzünden yumurtalıklarını aldırdı

Ünlü yıldız Angelina Jolie, geçen hafta geçirdiği operasyonla yumurtalıklarını aldırdığını açıkladı

24 Mart 2015 12:34

39 yaşındaki Hollywood yıldızı Angelina Jolie, New York Times gazetesine yazdığı yazıda geçen hafta ameliyat masasına yattığını ve yumurtalıklarını aldırdığını belirtti. 

Jolie, yaşadıklarını New York Times'ta yayınlanan Angelina Jolie Pitt: Bir Operasyonun Güncesi başlıklı yazısında anlattı. Operasyonun ardından Jolie'nin yumurtalıkları ile birlikte Fallopian tüpleri de alındı. Böylece altı çocuk annesi Jolie erken yaşta menopoza girdi. Annesi Marcheline Bertrand'ı yumurtalık kanserinden kaybeden Jolie, kendisinin de aynı hastalığa yakalanma riski olduğunu öğrenince 2013 yılında iki göğsünü birden aldırmıştı. 

Jolie, gazeteye hazırladığı yazıda taşıdığı BRCA1 geni yüzünden yüzde 87 göğüs kanseri ve yüzde 50 yumurtalık kanseri riski oluğunu da belirtti. Jolie'nin zaten bir süredir yumurtalıklarını aldırmayı düşündüğü biliniyordu. Ancak geçen hafta doktorundan gelen acil telefonla operasyon öne çekildi. 

Jolie yazıda artık menopoza girdiğini ve bir daha çocuk doğurma şansı kalmadığını da belirtti.

Angelina Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand, yumurtalık kanserine yakalandı. Yaklaşık 7 yıl hastalıkla mücadele eden Bertrand, 2007de 57 yaşındaşken hayata veda etti.

Marcheline Bertrand'ın son nefesini verdiği sırada yanında Angelina Jolie, oğlu James Haven ve Brad Pitt de vardı.

ETİKETLER

angelina joliekanserameliyatyumurtalık

İlgili Haberler

Angelina Jolie’den Ezidilere ziyaret

Jolie’nin ziyareti önceden duyurulmadığı için sürpriz olarak karşılandı

Dünya Angelina Jolie'ye 'hayran'

İngiliz araştırma şirketi YouGov’un anketine göre, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise dünyada en çok hayranlık duyulan erkek seçildi

Angelina-Brad Pitt çifti Türkiye'den evlat edinecek

Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin, Altınözü kampındaki bir çocuğu evlat edineceği iddia edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24