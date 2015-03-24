Angelina Jolie kanser korkusu yüzünden yumurtalıklarını aldırdı

39 yaşındaki Hollywood yıldızı Angelina Jolie, New York Times gazetesine yazdığı yazıda geçen hafta ameliyat masasına yattığını ve yumurtalıklarını aldırdığını belirtti.

Jolie, yaşadıklarını New York Times'ta yayınlanan Angelina Jolie Pitt: Bir Operasyonun Güncesi başlıklı yazısında anlattı. Operasyonun ardından Jolie'nin yumurtalıkları ile birlikte Fallopian tüpleri de alındı. Böylece altı çocuk annesi Jolie erken yaşta menopoza girdi. Annesi Marcheline Bertrand'ı yumurtalık kanserinden kaybeden Jolie, kendisinin de aynı hastalığa yakalanma riski olduğunu öğrenince 2013 yılında iki göğsünü birden aldırmıştı.

Jolie, gazeteye hazırladığı yazıda taşıdığı BRCA1 geni yüzünden yüzde 87 göğüs kanseri ve yüzde 50 yumurtalık kanseri riski oluğunu da belirtti. Jolie'nin zaten bir süredir yumurtalıklarını aldırmayı düşündüğü biliniyordu. Ancak geçen hafta doktorundan gelen acil telefonla operasyon öne çekildi.

Jolie yazıda artık menopoza girdiğini ve bir daha çocuk doğurma şansı kalmadığını da belirtti.

Angelina Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand, yumurtalık kanserine yakalandı. Yaklaşık 7 yıl hastalıkla mücadele eden Bertrand, 2007de 57 yaşındaşken hayata veda etti.

Marcheline Bertrand'ın son nefesini verdiği sırada yanında Angelina Jolie, oğlu James Haven ve Brad Pitt de vardı.