Dünya Angelina Jolie'ye 'hayran'

İngiliz araştırma şirketi YouGov’un anketine göre Angelina Jolie dünyada en çok hayran olunan kadın seçildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, dünyada en çok hayranlık duyulan erkek ise Microsoft’un kurucusu Bill Gates seçildi. 25 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ankete göre 10 kişiden biri Jolie’ye saygı duyulması gerektiğini düşünüyor.

BM elçisi

Aktris, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu İyi Niyet Elçisi göreviyle de takdir kazanıyor. Ankette Nobel Ödüllü Pakistanlı insan hakları aktivisti Malala Yusufzai ikinci, ABDDışişleri Bakanı Hillary Clinton üçüncü oldu.