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Angelina Jolie estetik mi yaptırdı?

Angelina Jolie'nin yüzüne dikkatli bakanlar sağ kulağının alt tarafında bir tuhaflık gördüler.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Angelina Jolie'nin yüzüne dikkatli bakanlar sağ kulağının alt tarafında bir tuhaflık gördüler.

Foto Galeri

Güzel yıldız geçtiğimiz hafta eşi Brad Pitt ile birlikte Venedik'e gitmişti. Haklarında çıkan "Ayrıldılar" haberleri üzerine eşiyle birlikte oldukça samimi bir şekilde görüntülenen güzel yıldız hafta sonunda da  bir süre dargın kaldığı babası Jon Voight ile görüntülendi.

Ancak güzel oyuncunun yüzüne dikkatli bakanlar sağ kulağının alt tarafında bir tuhaflık gördüler. Estetik uzmanlarına göre, yüz gerdirme işleminden sonra oluşabilecek bu iz haricinde güzel yıldızın gözlerinde de bir tuhaflık olduğu söylendi.


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