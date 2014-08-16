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Angelina Jolie, eşi Brad Pitt'in filmlerde sevişmesini yasakladı

En son “Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi’nde Cate Blunchett ile sevişen Brad Pitt, artık hiçbir filmde sevişemeyecek

16 Ağustos 2014 20:21

Brad Pitt, eşi Angelina Jolie dışında hiç bir sanatçı ile sevişme sahnesinin yer aldığı filmde oynayamayacak.

Europress ajansında yer alan haberde, Jolie’nin, Mr. & Mrs. Smith filminde Brad Pitt’in Jennifer Aniston ile beraberken kendisine aşık olma olayının aynısının kendi başına gelmesinden korktuğunu ileri sürdü. Bu endişe ile Brad Pitt’in en son sevişme sahnesinin “Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi” filminde yaşandığını hatırlatan ajans, o tarihten bu yana aktörün cesur aşk sahnelerin yaşandığı sahneye rastlanmadığını vurguladı. Brad Pitt bu filmde en son Cate Blunchett ile sevişmişti.

Europress ajansı, Brad Pitt’i sevişme sahnelerinde görmek isteyen sinamaseverlerin Angelina Jolie ile beraber olacağı filmleri beklemek zorunda olduğuna da yer vererek buna örnek olarak da Angelina Jolie’nin yazdığı, yönettiği ve başrollerini paylaştığı “By the sea” filmini gösterdi.

 

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