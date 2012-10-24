Angelina Jolie çocukları ile beyazperdede

Ünlü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, "Uyuyan Güzel" masalına farklı bir yorum getiren "Maleficent" filminde üç çocuğu ile birlikte seyirci karşısına çıkacak.

Disney'in 1959 tarihli Uyuyan Güzel filmindeki kötü karakter Maleficent'in gözünden masalın anlattığı filmde, Jolie ile Brad Pitt 'in evlat edindiği 8 yaşındaki Pax ve 7 yaşındaki Zahara, ufak roller alacak.

Çiftin 4 yaşındaki kızları Vivienne ise Prenses Aurora'nın küçüklüğünü canlandıracak. Prenses Aurora rolünü ise Elle Fanning oynuyor.

Jolie-Pitt çiftinin 2008 yılında babasıyla birlikte "The Curious Case of Benjamin Button" kamera karşısına geçen kızları Shiloh ise çekimlerin olduğu gün canı sıkıldığı ve kendisini iyi hissetmediği için filmde yer almamayı tercih etmiş.

37 yaşındaki Oscar ödüllü sanatçı, filmde Prenses Aurora'nın doğumu onuruna verilen partiye davet edilmediği için öfkelenen ve prenses 16 yaşına geldiğinde elini bir iğ batıp ölmesi için büyü yapan kötü peri Maleficent'i canlandırıyor. Kötü periyi canlandırmak için kafasına deriden yapılmış boynuzlar takan Jolie, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenmiş.

Yönetmenliğini Robert Stromberg'in üstlendiği filmde Elle Fanning, Juno Temple, Sam Riley, Brenton Thwaites, India Eisley, Miranda Richardson ve Kenneth Cranham da rol alıyor.

Filmin, dünya çapında 14 Mart 2014'de gösterime girmesi bekleniyor.