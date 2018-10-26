"Angelina Jolie CIA'in ajanıdır"

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, ünlü aktris Angelina Jolie'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını iddia etti.

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, ABD’li aktris Angelina Jolie'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını iddia etti.

Jolie’nin Peru’daki Venezuelalı mültecilerin kampına yaptığı ziyareti değerlendiren Cabello, ziyaretten sonra düzenlenen basın toplantısında söylenenlerin yalan olduğunu söyledi.

Cabello, Jolie’yle, ”Peru’da, Venezuela halkına çok sevecen davranan bir aktris vardı. O kadar sevimliydi ki Venezuela'nın nüfusunu veya nerede olduğunu sorduğunda cevap veremeyeceğine eminim” şeklinde dalga geçti.

ANC'nin lideri, Jolie'nin Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın (BMMYK) özel elçisi olarak yaptığı üç günlük ziyaretini ‘sanat eseri’ olarak adlandırdı.

Cabello, “Asıl sorun, dünyaya verdiği zarar. Çünkü onu Libya'ya gönderdiler, aynı işi yapmak için Suriye'ye yolladılar. Afrika'ya, emperyalizmin işgal ettiği tüm ülkelere gönderdiler. O gittikten sonra o ülkelerde yaşananları hepimiz biliyoruz” dedi.