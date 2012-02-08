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Angelina Jolie: Ailem için gerekirse katil olurum

ABD'li oyuncu Angelina Jolie "in" dergisine verdiği röporajında ailesi için cinayet işleyebileceğini söyledi.

08 Şubat 2012 02:00

 
T24 - ABD'li oyuncu Angelina Jolie dergiye  verdiği röporajında ailesi için cinayet işleyebileceğini söyledi.

Ailesine bulaşan yanar!

Hollywood’un başarılı oyuncusu Angelina Jolie “In” dergisine verdiği röportajında ailesi söz konusu olduğunda cinayet bile işleyebileceğini söyledi.

36 yaşındaki Jolie, üçü öz üçü evlatlık olan 6 çocuğu ve hayat arkadaşı ‘Yedi”nin ünlü aktörü Brad Pitt’in başlarına gelebilecek herhangi bir tehlikede "silaha sarılabileceğini” söyledi. Çocukları Maddox(10), Pax(8), Zahara(7), Shiloh(5), ve 3 yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne ile 48 yaşındaki Pitt’in hayatının merkezinde olduğunu ifade etti.

Zaman vermese de daha fazla çocuk sahibi olmayı rahatlıkla düşünebileceğini belirten Jolie, "Doğru zaman geldiğinde, bir çocuk daha istediğini hissedersin." diye konuştu.



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