Angelina Jolie 7. kez anne olacak...

Angelina Jolie 7. kez anne olmaya hazırlanıyor.

Huffingtonpost gazetesinde yer alan habere göre, Star dergisine konuşan bir kaynak Angelina Jolie’nin hamile olduğunu ve çiftin yakınlarına erkek bir bebek beklediklerini açıkladığını söyledi.

3 aylık hamile olduğu iddia edilen Oscarlı aktrist, Altın Küre ödül törenine de hamile olduğu için katılmadı.

Dergiye konuşan gizli kaynak, ‘Angelina gözlerden uzak kalmaya çalışıyor çünkü hamile olduğunun bilinmesini istemiyor. Sabah bulantıları olduğu için dışarı çıkıp ilgi çekmek istemiyor’ dedi.

Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin hali hazırda üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğu var.