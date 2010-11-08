Angelina ile duş mu, asla!

T24- Angelina Jolie ile "The Tourist" adlı filmde başrolleri paylaşan Johnny Depp’in ünlü aktrisle çırılçıplak çekeceği duş sahnesinin, sevgilisinin kıskançlığı nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı.



Vanessa Paradis’in, duş sahnesi yüzünden sevgilisine baskı yaptığı, ünlü aktörün de o sahneyi senaryodan çıkarttırdığı belirlendi. Jolie, Jennifer Aniston ile evli olan Brad Pitt’le birlikte rol aldıkları “Mr. and Mrs. Smith” filminin ardından birlikte olmaya başlamış ve çiftin boşanmasına neden olmuştu.





















