T24 LogoT24 Logo
Magazin

Angelina ile duş mu, asla!

Angelina Jolie ile Johnny Depp’in çırılçıplak çekeceği duş sahnesinin, Deep'in sevgilisinin kıskançlığı nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı.

08 Kasım 2010 02:00

T24-  Angelina Jolie ile "The Tourist" adlı filmde başrolleri paylaşan Johnny Depp’in ünlü aktrisle çırılçıplak çekeceği duş sahnesinin, sevgilisinin kıskançlığı nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı.




Vanessa Paradis’in, duş sahnesi yüzünden sevgilisine baskı yaptığı, ünlü aktörün de o sahneyi senaryodan çıkarttırdığı belirlendi. Jolie, Jennifer Aniston ile evli olan Brad Pitt’le birlikte rol aldıkları “Mr. and Mrs. Smith” filminin ardından birlikte olmaya başlamış ve çiftin boşanmasına neden olmuştu.










ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24