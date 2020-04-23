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Koronavirüs

Angela Davis ve Naomi Klein 'Başkaldıran Çoğunluk İttifakı'nın seminer dizisinde konuştu: Ulus devletler hayatlarımızı iyileştirmiyor

23 Nisan 2020 14:26

birartibir.org'dan Serap Güneş ve Ulus Atayurt'un çevirisini yaptığı Başkaldıran Çoğunluk İttifakı’nın (Rising Majority) tele-seminerler dizisinin sonuncusu 2 Nisan'da Angela Davis ve Naomi Klein’ın katılımıyla “Korona Günlerinde Hareket İnşa Etmek” başlığı altında düzenlendi.

Şok Doktrini kitabının yazarı gazeteci, yazar, aktivist Noami Klein, "Karantina lüksü olmayan evsizler, çalışmak zorunda bırakılanlar" olduğuna dikkati çekerek salgının doğaya karşı açtığımız savaşın sonucu olduğunu söyledi. 

Klein "Yaşamı kâr uğruna feda etmeye istekli bir ekonomik sistem, şu anki krizin derinleşmesi, kolektif bağışıklık sisteminin zayıflaması ve virüsün çığ gibi yayılması için krizden önce var olan birçok koşul yaratmıştır" dedi.

1970'li yıllarda, politik tutukluların hakları hareketinin sembolü olan insan hakları aktivisti, yazar Angela Davis de "Şartlar nedeniyle bizi ayakta tutması gereken ve hep tutmuş yüz yüze sosyal ilişkilerden vazgeçmek zorunda bırakılan ve bu yüzden kendini yalnız hissedenlere şunu söylemek istiyorum. Gezegenin dört bir köşesinde bizimle benzer durumları deneyimleyen insanlarla ilişki kurduğumuz için kendimizi güçlenmiş enerji kazanmış hissetmeliyiz" diye konuştu.

Başkaldıran Çoğunluk nedir?

"Radikal demokrasi için güçlü bir sol” diyerek yola çıkan Başkaldıran Çoğunluk İttifakı ABD’deki örgütlenmenin adıdır.

Harekette onlarca örgüt ve onbinlerce kişi yer alıyor. 

 

 

 

 

 

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