Andy Warhol'un Lenin tablosu 4.7 milyon dolara satıldı

Pop art resim akımının öncüsü olarak kabul edilen ABD’li ressam Andy Warhol’un yaptığı, SSCB'nin kurucu başkanı Vladimir Lenin'i resmeden tablo 4.7 milyon dolara satıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby’s Müzayede Evi’nin açık arttırmasında, Andy Warhol’un 1986'daki bir sergi için Moskova’daki Lenin Müzesi’nde sergilenen 1897 tarihli fotoğrafını baz alarak yaptığı Lenin tablosu, 4.7 milyon dolara satıldı.

Warhol’un açık arttırmadaki diğer eserleri daha ucuza alıcı buldu. Sözgelimi, ünlü sanatçının, 35. ABD Başkanı John Kennedy’nin eşi Jacqueline Kennedy’nin ölümünden sonra yaptığı Jackie portresinin çekiç fiyatı yalnızca 1 milyon dolar oldu. Sanatçının serigraf (ipek baskı) tekniğiyle yaptığı Marilyn Monroe tablosu da 2.3 milyon dolara satıldı.

Sotheby’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada, Çinli modern heykel sanatçısı Ai Weiwei’in 32 ahşap tabureden oluşan Grapes (Üzümler) adlı çalışması 675 bin dolara satıldı. Müzayedenin şampiyonu ise Jean Michel Basquiat’ın 6.28 milyon dolara satılan İsimsiz (Siyahi Atlet) tablosu oldu.