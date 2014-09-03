Andy Garcia Kurtlar Vadisi'ne dönüyor

Eylül’de yeni bölümleri ile Kanal D’de ekrana gelecek olan “Kurtlar Vadisi Pusu”nun yeni sezon bölümlerinde oynayacak olan Hollywood’un efsane oyuncularından Andy Garcia Türkiye’ye geliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mehmet Çelebi’nin büyük desteğiyle birlikte “Kirli Kedi ortaklığı” ile gelen Andy Garcia, 8 sene önce Kurtlar Vadisi’nde Sharon Stone ile birlikte rol almıştı.

“Kurtlar Vadisi Pusu”nun, geçtiğimiz sezonki muhteşem finalinde merak edilen tüm soruların cevap bulacağı yeni sezon ilk bölümünde, dünyaca ünlü oyuncu Andy Garcia "Amon" karakterine tekrar hayat verecek.

Andy Garcia, dizinin çekimlerine katılmak için bugün İstanbul’a geliyor. Çekimlerin 3-4 gün sürmesi planlanıyor. Perşembe akşamları milyonları ekran başına toplayan “Kurtlar Vadisi Pusu”, Eylül’de Kanal D ekranında izleyenleri ile buluşacak.