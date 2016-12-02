Andy Ar'ın anketine göre, olası bir erken seçimde partilerin oy oranı ne?

Andy-Ar’ın kamuoyu araştırmasına göre, seçmenlerin yüzde 71.2’si, şu an için yeni bir genel seçime karşı. Ancak Andy-Ar, ankete katılanlara “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu. ‘Kararsız’ ve “Cevap vermek istemiyorum” diyenlerin de partilere göre dağılımı yapıldığında, 1 Kasım 2015 Genel Seçimi’nde yüzde 49.5 oranında oy alan AK Parti’nin yüzde 50-52 bandında olduğu görülüyor. 1 Kasım 2015’te yüzde 25.3 oranında oy alan CHP’nin ise ‘kararsız ve cevap vermeyenler’ dağıtıldığında yüzde 22-24 bandında bulunduğu ortaya çıkıyor. Yine 1 Kasım 2015 Genel Seçimi’nde yüzde 11.9’u yakalayan MHP’nin ‘kararsız ve cevap vermeyen’ seçmen dağıtıldığında oyu yüzde 11-13 bandında yer alıyor. 1 Kasım 2015’te yüzde 10.8 oy alıp barajı geçen HDP’nin ise ‘kararsızlar ile cevap vermeyenler’ partilere dağıtıldığında yüzde 7-9 bandında olduğu görülüyor.

Habertürk'ten Alper Uluş'un haberine göre, Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 26 ilde, bin 516 kişiyle, 15-17 Kasım tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırmasında katılımcılara, ‘olası bir seçimde siyasi tercihinin ne olacağı, Türkiye ve dünyanın daha iyiye mi kötüye mi gittiği; eğer ülke yönetiminde sistem değişikliğine gidilir ve referandumdan “Evet” çıkarsa hangi siyasi lideri başkan olarak görmek istediği ve siyasi duruş olarak kendisini nasıl tanımladığı’ gibi sorular da yöneltildi.

AKP’nin yüzde 88,6'sı, CHP’nin yüzde 78,2'si...

Öte yandan 1 Kasım’da AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 88.6’sı, CHP’ye o verenlerin yüzde 78.2’si, HDP’ye oy verenlerin yüzde 72.3’ü ve MHP’ye oy verenlerin yüzde 60.6’sı yine kendi partisine oy vereceğini ifade ediyor.

- Yaşa göre dağılımda AK Parti’ye en çok oy veren grup, yüzde 53.6 ile 35-44 yaş skalası. 55 yaş üstünde yüzde 26.4, “CHP” diyor.

Siyasi duruşum Atatürkçü: Yüzde 19.3

Andy Ar, çalışmaya katılanlara “Siyasi duruş olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?” diye de sordu. Bu soruya yüzde 19.3 oranında katılımcı, “Atatürkçü” cevabını verdi. İkinci sırada ise yüzde 14.6 ile “Milliyetçi” çıktı. Bunu yüzde 8.2 ile “Muhafazakâr”, yüzde 7.5 ile “Türk milliyetçisi” takip etti. Yüzde 6.9 “Demokrat”, yüzde 5 “İslamcı”, yüzde 4.6 “Sosyal demokrat”, yüzde 3 “Dindar”, yüzde 2.6 “Muhafazakâr demokrat”, yüzde 2.4 “Laik” ve yüzde 2.1 de “Sosyalist” olarak kendisini tanımladığını ifade etti.

"Türkiye iyiye gidiyor": Yüzde 51.3

Andy-Ar, seçmenlere “Türkiye sizce iyiye mi yoksa kötüye mi gidiyor?” diye sordu. Katılımcıların yüzde 51.3’ü, “İyiye gidiyor” dedi. Yüzde 42.9 ise “Kötüye gidiyor” yanıtını verdi. Yüzde 5.3, “Fikrim yok, bilmiyorum” cevabını verdi.

- Cinsiyete göre dağılımda ise erkeklerin yüzde 56.8’i Türkiye’nin iyiye gittiğini belirtirken, kadınların yüzde 49.8’i ülkenin kötüye gittiğini söyledi.

- Partilere göre dağılımda, AK Partili seçmenin yüzde 79.1’i “İyiye gidiyor” dedi. CHP’li seçmenin yüzde 85.3’ü, HDP’lilerin yüzde 80.9’u ve MHP’lilerin yüzde 45.8’i ise “Kötüye gidiyor” yönünde fikir bildirdi.

"Dünya kötüye gidiyor": Yüzde 81.3

ANDY-AR, ankete katılanlara, “Dünya sizce iyiye mi kötüye mi gidiyor?” sorusunu da yöneltti. Bu soruya yüzde 81.3 “Kötüye gidiyor” cevabını verirken, yüzde 10.4 “İyiye gidiyor” dedi.

Katılımcıların yüzde 7.8’i ise “Fikrim yok, bilmiyorum” yönünde fikir bildirdi. n Partilere göre dağılımda ise 4 parti seçmeni de yüzde 80 bandında dünyanın iyiye değil kötüye gittiğini belirtti. AK Partililerin yüzde 81’i, CHP’lilerin yüzde 81.6’sı, MHP’lilerin yüzde 81.7’si ve HDP’lilerin yüzde 80.9’u “Dünya kötüye gidiyor” dedi.

"Başkan kim olmalı?"

Andy-Ar, “Başkanlık sistemine geçilirse ilk başkan kim olmalı?” sorusunu da katılımcılara yöneltti. Bu soruya yüzde 50.5, “Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yüzde 2.7 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1.7 ile Başbakan Binali Yıldırım, yüzde 1.6 ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 1.2 ile HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve yüzde 1.1 ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu izledi. Bununla birlikte yüzde 16.5 “Fikrim yok, bilmiyorum”, yüzde 12.1 “Cevap vermek istemiyorum”, yüzde 10.8 “Uygun bulduğum biri yok” ve yüzde 1.8 “Diğer” yanıtını verdi.