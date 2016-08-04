Andy-Ar: Yüzde 64, darbe girişiminin arkasında Gülen'in olduğunu düşünüyor

Andy-Ar'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili anketine göre, Cumhurbaşkanının çağrısından sonra kendileri veya yakınlarından birinin sokağa çıktığını söyleyenlerin oranı yüzde 65,7, sokağa çıkmadığını söyleyenler ise yüzde 29,8. Araştırmaya katılanların yüzde 64,4’ü darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in olduğunu düşünüyor.

Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi, 15 Temmuz darbe girişiminin halk tarafından nasıl değerlendiğini araştırdı.

19 Temmuz’da telefonla görüşme ile gerçekleştirilen kantitatif çalışmada bin 496 kişi ile görüşüldü. Anketin sonuçları şöyle:

Darbe girişiminin arkasında kim var?

Araştırmaya katılanların yüzde 64,4’ü darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in olduğunu düşünüyor. Yüzde 23,4 ise bu konuda bir fikri olmadığını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 72,6’sı, darbe girişimini yapan rütbeli askerlerin arkasında başka devletler olduğuna inandığını ifade ediyor.

15 Temmuz'dan sonraki birlikteliği samimi buldunuz mu?

Darbe girişiminin ardından hükümet, muhalefet ve cumhurbaşkanının birlikteliğini samimi bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 78,9. Samimi bulmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 15,5.

Cumhurbaşkanı birlik vurgusu yaptı mı?

Darbe girişiminin ardından hükümet, muhalefet ve cumhurbaşkanının birlikteliğini samimi bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 78,9. samimi bulmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 15,5.

Sokağa çıktınız mı?



Cumhurbaşkanının çağrısından sonra kendileri veya yakınlarından birinin sokağa çıktığını söyleyenlerin oranı yüzde 65,7; sokağa çıkmadığını söyleyenler ise yüzde 29,8.





Başbakan süreci nasıl yürüttü?

Katılımcıların yüzde 70,6’sı Başbakan Binali Yıldırım’ın süreci yönetme şeklini olumlu değerlendirdiğini söylerken; yüzde 16,4’ü “olumsuz” cevabını verdi.

Gülen'in Türkiye'ye getirilmesini istiyor musunuz?

Katılımcıların yüzde 81,5’i Fethullah Gülen’in Türkiye’ye getirilmesini istediğini, yüzde 11’i ise istemediğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 75’i Gülen’e ce cemaate sempati duyanların tutuklanmasını savundu. Yüzde 15,5’i buna karşı çıktı.

Ayrıca katılımcıların yüzde 77,7’si Gülen’e ve cemaate sempati duyanların Türkiye’nin mevcut düzeni ve geleceği için tehdit oluşturduğunu ifade etti. Tehdit oluşturmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 12,6.

İkinci darbe girişimi olabilir mi?



İkinci bir darbe girişimi olabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 33,7. “Hayır düşünmüyorum” diyenler ise yüzde 58.



Camilerden sela okunması olumlu mu?



Katılımcıların yüzde 79,6’sı “camilerden sela okunarak halka birlik beraberlik amacı ile yapılan çağrıyı olumlu mu, olumsuz mu buluyorsunuz” sorusuna “olumlu” cevabını verdi. Yüzde 18’i ise olumsuz bulduğunu söyledi.