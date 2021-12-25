Andy-Ar'ın kurucusu Faruk Acar, AKP'den ayrılış sürecini anlattı: 2019 yerel seçimlerine dayanıyor

Uzun yıllar AKP ile çalıştıktan sonra partiden ayrılarak İyi Parti ile anlaşan Andy-Ar Araştırma şirketi Başkanı Faruk Acar , 2019 yerel seçimlerinin ayrılma sürecini etkilediğini anlattı. Acar, "İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde ikinci seçime gidilince ayrılma kararı verdim" dedi. Acar, AKP'nin, İstanbul'un tekrarlanan seçimlerinde AKP'nin farkla kaybedeceğini de öngördüğünü ifade etti.

Andy-Ar araştırma şirketinin kurucusu Faruk Acar, Halk TV'ye konuk oldu. Uzun yıllar bir arada çalıştıktan sonra AKP'den ayrılarak İYİ Parti ile anlaşan Acar ayrılık sürecini şu sözlerle anlattı:

"Aslına bakarsanız benim AK Parti'den ayrılışım 2019 yerel seçimlerine dayanıyor. Yerel seçimlerden sonrasında kurumsal olarak stratejilerin içinde olduğu tüm yapılarımı AK Parti'yle son düzlükte sonlandırdım. 'Hamlelerde bir farklılık ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsındaki hareketlerde aldığı aksiyonlarda bir farklılık görüyor musunuz?' derseniz 2019'daki gördüğüm farklılıklardan dolayı ayrıldığımı söyleyebilirim. O günlerden bu günlerde öngördüğüm süreçler yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bir tercih. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı kararlar en nihayetinde kendini bağlayan kararlar olarak karşılık buluyor. Dolayısıyla siyasi olarak kurduğu bir strateji var. Bu strateji üzerinde devam ediyor. Ama bu kadar radikal inişler çıkışlar dramatik düşüşler yaşanacak hamleleri AK Parti hep yapar mıydı? Hayır. Daha stabili korumayı, istikrarı sürdürülebilir kılmayı önemseyen bir parti olduğunu söyleyebilirim."

Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk'in "Yerel seçim ortamında ne oldu da ayrıldınız ve bugünleri öngördünüz?" sorusunu yönelttiği Faruk Acar İstanbul Büyük Şehir Belediye seçimlerinde ikinci seçime gidilme kararı sonrası ayrılma kararı verdiğini belirtti.

"Çarklar aynı dönmüyor"

Bugün biraz daha krizi ortamında kriz tuşuna basma gibi bir hal görüyorum ben. Bu beni şaşırtıyor mu? Geçmişteki AK Parti işleyişine göre, çok büyük bir makinadan bahsedebiliriz. Bugün o makinanın çarklarının aynı şekilde dönmediğini söyleyebilirim."