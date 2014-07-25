'Androjen manken' Andreja Pejic, trans kadın olduğunu açıkladı

Androjen manken olarak tanınan Andreja Pejic cinsiyet kimliğinin, trans kadın olduğunu açıkladı.

Ömer Akpınar'ın KAOSGL'de yer alan haberinde bu yılın başında beden geçiş operasyonunu tamamlayan Pejic, People dergisine yaptığı açıklamada “Hikâyemi dünyayla paylaşmak istiyorum çünkü toplumsal sorumluluğum olduğunu düşünüyorum” dedi.

22 yaşındaki süpermodel, açık olmanın önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Umuyorum ki bu konuyla ilgili açık olmak bunun bir mesele haline gelmesini zorlaştıracak.”

Facebook’tan paylaştığı mesajla destekçilerine ve hayranlarına teşekkür eden Pejic, “Ben aynı kişiyim, hiçbir fark yok, sadece başka bir cinsiyetteyim. Umarım hepiniz bunu anlayabilirsiniz” dedi.

“Olduğunuz gibi kabul edilmek sizin hakkınız”

Andreja Pejic ayrıca toplumsal cinsiyet normlarına uymayan gençlere şu mesajı verdi: “Zor olduğunu biliyorum, ben de o yollardan geçtim; ama unutmayın ki kendinizi nasıl tanımlıyorsanız o şekilde kabul edilmek sizin hakkınız – bu gezegendeki diğer herkes kadar saygı görmeyi hak ediyorsunuz.

“Bir trans kadın olarak, geçişten (hayat kurtaran bir süreç) sonraki yeni sayfada geçmişine sırt çevirmek zorunda olmadan mutlu ve başarılı olunabileceğini göstermeyi umuyorum. En önemlisi de farklılıklar bölünme anlamına gelmek zorunda değil, gelin hep birlikte bir arada duralım.”