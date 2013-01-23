Android’e sıkı rakip: Ubuntu

En popüler Linux dağıtımı Ubuntu’nun akıllı telefonlarda çalışacak versiyonu hazırlandı. Telefonlar için Ubuntu (Ubuntu for Phones) adı verilen işletim sisteminin yüklü olduğu ilk cihazların bu yıl içinde piyasaya sürülecek.

Hızla büyüyen akıllı telefon pazarında Google’ın geliştirdiği Android ve Apple’ın iOS’uyla yarışacak yeni bir sistem olacak gelişme ile ilgili Alman bilişim uzmanı Jan Rähm, “Ubuntu kurucusu Mark Shuttleworth akıllı telefon patlamasından yararlanmak istiyor. İşletim sistemini masa üstünden ARM yongalarıyla donatılan mobil cihazlara da taşımak istiyor. Hedeflerden biri de otomobil. Ama öncelik, akıllı telefonda.” şeklinde konuştu.

Jan Rähm, Telefonlar için Ubuntu’nun yeni kullanım konseptiyle iOS, Android ve Windows Phone’dan farklılığını ortaya koyduğuna işaret etti. Rähm, “Ekran kilidi olmadığından kullanıcıların uygulamalara erişimi daha hızlı ve pratik hale geliyor. Uygulamalar iOS ve Android’de olduğu gibi masaüstünde değil. Ekranın dört köşesini de kullanarak parmak hareketiyle uygulama ve özellikleri aktif hale getirebiliyorsunuz” dedi.

Alman bilişim uzmanı Jan Rähm, Telefonlar için Ubuntu’yu diğer mobil işletim sistemleriyle kıyaslıyor. iOS ve Windows Phone’un kapalı işletim sistemleri olduğunu hatırlatan uzman, Android’i de “kısmen açık kaynak kodlu bir sistem” olarak tanımlıyor.



Açık kaynak kodlu



İşletim sisteminin kaynak kodunun açık olmamasının hem kullanıcıları hem de cihaz üreticilerini, geliştiriciler tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde hareket etmeye zorladığına dikkat çeken Rähm, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açık kaynak kodlu olacağı duyurulan Telefonlar için Ubuntu’nun işletim sistemi piyasasında kendisine yer edinmesi ihtimali yüksek. Akıllı telefonların kullanım konseptinde son yıllarda gelişme kaydedilmedi. Ubuntu bu alanda önemli bir adım atıyor. Gerek iOS gerekse Android zaman içinde biraz eskimiş bir görünüm aldılar. Telefonlar için Ubuntu bu anlamda akıllı telefon tasarımına yeni bir boyut katıyor.”

Uzmanlara göre Telefonlar için Ubuntu’nun başarısında Androidli cihazlarda çalışması önem taşıyor. Diğer taraftan sistem için ayrı bir uygulama mağazası kurulup kurulmayacağı veya Android sisteminden mi yararlanılacağı henüz yanıtlanmayan soruların başında geliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)