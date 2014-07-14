T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Android'de fabrika ayarlarına dönerken dikkat!

Android telefonlarda verilerinizi şifrelemeden sakın fabrika ayarlarına döndürmeyin

14 Temmuz 2014 11:37

Fabrika ayarlarına döndürüp sıfırlandığını sandığınız telefonunuzdan verilerinizin geri kurtarılabileceğini ve başkalarının eline geçebileceğini biliyor muydunuz? İşte verilerinizin güvenliği için yapmanız gerekenler...

Antivirüs üreticisi Avast'ın Android'deki sıfırlama işlevinin yetersizliğine dair raporu, her ne kadar kendi ürününü öne çıkarmayı amaçlasa da yalan söylemiyor: Android'in fabrika ayarlarına döndürme işlevi, verilerinizin "kurtarılmasına" izin verebiliyor. Bir başka deyişle sıfırlama işlevi, verilerinizin üzerine onların kurtarılmasını engelleyecek herhangi bir veri yazmıyor.

Sıfırlama işlevini kullanmanızın nedeni, telefonunuzu elinizden çıkarmaksa; muhtemelen fotoğraflarınızın, videolarınızın ve diğer verilerinizin erişebilir olmasını istemeyeceksinizdir. Bu durumda verilerinizi gerçekten silmenin bazı yolları var.

 

Verilerinizi şifreleyin

 

Üçüncü parti bir uygulama kullanmadan cihazınızı temizlemek için, onu şifrelemeniz gerekiyor. Tek adımda gerçekleşen bu işlev, cihazınızı sıfırlamaya göre daha uzun sürebilir, ancak verilerinizin erişilmez olacağından emin olabilirsiniz.               

Ayarlar'a gidin ve Güvenlik altında şifrelemeyle ilgili seçeneklere göz atın. SD kartınız varsa, kartınızı şifrelemeyle ilgili seçeneği de işaretlemek isteyebilirsiniz; ancak kartı kendinize saklayacaksanız, telefonun depolama alanını şifrelemeniz yeterli.

Sahip olduğunuz veri miktarına göre bu işlev, yaklaşık 1 saat alabilir. İşlem tamamlandıktan sonra telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Verileriniz, hala cebinizin depolama alanında olacak, ancak şifreli olduğundan pek kolay okunamayacaktır.

ETİKETLER

Androidtelefonfabrika ayarlarışifrekayıtyedekleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24