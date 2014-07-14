Android'de fabrika ayarlarına dönerken dikkat!

Fabrika ayarlarına döndürüp sıfırlandığını sandığınız telefonunuzdan verilerinizin geri kurtarılabileceğini ve başkalarının eline geçebileceğini biliyor muydunuz? İşte verilerinizin güvenliği için yapmanız gerekenler...

Antivirüs üreticisi Avast'ın Android'deki sıfırlama işlevinin yetersizliğine dair raporu, her ne kadar kendi ürününü öne çıkarmayı amaçlasa da yalan söylemiyor: Android'in fabrika ayarlarına döndürme işlevi, verilerinizin "kurtarılmasına" izin verebiliyor. Bir başka deyişle sıfırlama işlevi, verilerinizin üzerine onların kurtarılmasını engelleyecek herhangi bir veri yazmıyor.

Sıfırlama işlevini kullanmanızın nedeni, telefonunuzu elinizden çıkarmaksa; muhtemelen fotoğraflarınızın, videolarınızın ve diğer verilerinizin erişebilir olmasını istemeyeceksinizdir. Bu durumda verilerinizi gerçekten silmenin bazı yolları var.

Verilerinizi şifreleyin

Üçüncü parti bir uygulama kullanmadan cihazınızı temizlemek için, onu şifrelemeniz gerekiyor. Tek adımda gerçekleşen bu işlev, cihazınızı sıfırlamaya göre daha uzun sürebilir, ancak verilerinizin erişilmez olacağından emin olabilirsiniz.

Ayarlar'a gidin ve Güvenlik altında şifrelemeyle ilgili seçeneklere göz atın. SD kartınız varsa, kartınızı şifrelemeyle ilgili seçeneği de işaretlemek isteyebilirsiniz; ancak kartı kendinize saklayacaksanız, telefonun depolama alanını şifrelemeniz yeterli.

Sahip olduğunuz veri miktarına göre bu işlev, yaklaşık 1 saat alabilir. İşlem tamamlandıktan sonra telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Verileriniz, hala cebinizin depolama alanında olacak, ancak şifreli olduğundan pek kolay okunamayacaktır.