Android ve iOS'a rakip yeni işletim sistemi: HarmonyOS

Huawei, Android ve iOS'a rakip olacak yeni işletim sistemi HarmonyOS 'u bugün tanıttı. Telefondan televizyona tüm Huawei ürünleri HarmonyOS sistemine geçti.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ABD yaptırımlarıyla birlikte Android işletim sisteminden mahrum kalmıştı. Şirket, bunun ardından kendi işletim sistemini geliştirmiş, ancak bunu henüz akıllı telefonlarına taşımamıştı. Android ve iOS işletim sistemlerine meydan okuyacak HarmonyOS isimli bu işletim sistemi, artık Huawei’nin akıllı telefon, tablet ve akıllı saatlerdeki yerini alacak. Hatta bununla kalmayıp televizyonlarda da kullanılabilecek.

Uzun süredir şirketin çeşitli cihazlarında kullanılan HarmonyOS işletim sistemi, ikinci sürümü Harmony 2.0 ile mobil kullanıcılara geldi. İşletim sistemi, akıllı telefonlar, tabletler, TV’ler, IoT cihazları ve daha birçok cihaz için yayınlanacak.

HarmonyOS’un odaklandığı en temel nokta, tüm Huawei ekosistemini tek bir işletim sistemi bünyesinde çalıştırmak olacak. Kullanıcılar, bu sayede akıllı saatlerini, tabletlerini ve telefonlarını çok daha rahat kontrol edebilecek. Elbette bu durum, cihazlar arasındaki iletişimin de iyileştirilmesini sağlayacak. Cihazlar, birbirlerine de çok daha hızlı bir şekilde bağlanabilecek. Huawei, HarmonyOS ile birlikte kendi özgün ekosistemini inşa etmiş olacak.