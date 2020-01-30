"Android telefonlar, iPhone'lardan daha zor hackleniyor"

Posta'dan Onur Binay'ın haberine göre; Rex Kiser, iPhone'lar için GrayKey'lerin hâlâ etkili olduğunu ancak Android için her şeyin giderek daha da zorlaştığını söyledi. Kiser'e göre Android telefonları hacklemek, iPhone'ları hacklemekten daha zor.
ABD yönetimi, bir telefonu hacklemek için sadece FBI ile çalışmıyor. Devlet kurumlarının akıllı telefonları kırmak için kiraladığı en önemli şirketlerden biri de Cellebrite.
Şirket, özel bir araca sahip ve bu telefondaki GPS verilerinden sosyal medya uygulamalarına kadar tüm verilere erişebiliyor. Ancak Cellebrite, iPhone'ları kolaylıkla hacklerken Android telefonlarda zorlanıyor ve zaman zaman başarısız oluyor.
Vice'ın kaynaklarına göre, iPhone'un son model telefonu bile kırılabilir.
Her iki durumda da, Vice’ın dedikleri çerçevesinde, güvenlik ve gizlilik çerçevesinde, Android telefonların iPhone'lara kıyasla daha güvenli bir alternatif olduğu öne sürülüyor.