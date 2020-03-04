Android kullanıcılarına uyarı; Clean Master uygulamasını kaldırın!

Çok sayıda kullanıcının indirdiği Clean Master adlı Android uygulaması ile ilgili kullanıcıları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Akıllı telefonlarımıza kurduğumuz bazı uygulamalar, sağladıkları faydandan çok zarara neden olabiliyor.

Forbes'ta yer alan habere göre, Android uygulama mağazası Play Store'da 1 milyar defa indirilen bir uygulama, internet geçmişinizi paylaşıyor.

Siber güvenlik uzmanları uygulamanın şu anda milyonlarca telefonda yüklü olduğunu belirtiyor ve uygulamanın telefonlardan silinmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Google, uygulamanın kullanım koşullarını ihlal etmesinden sonra Clean Master'ı platformdan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

The Next Web'de yer alan habere göre, Google 600'e yakın uygulamayı daha Google Play'den kaldırdı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın nedeni bu uygulamaların "rahatsız edici derecede" reklama ev sahipliği yapması.