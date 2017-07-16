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Bilim / Teknoloji

Android kullanıcıları, iOS kullanıcılarına göre daha çok hamile kalmak istiyor!

Doğum kontrol uygulaması DOT'un verilerinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı

16 Temmuz 2017 23:05

iOS ve Android kullanıcıları ile alakalı bu zamana kadar birçok araştırma yapıldı. Araştırmaların geneli, bu kullanıcıların tüketim alışkanlıkları üzerine oldu ancak bu defa bir ilk yaşandı. Doğurganlık ve adet takip uygulaması Dot‘un açıkladığı verilere göre Android kullanıcıları uygulamayı hamile kalmak için kullanırken iOS kullanıcılarının amacı hamileliği engellemek.

50 bin aktif kullanıcının verilerini inceleyen uygulama, Android kullanıcılarının yüzde 25’inin uygulamayı hamile kalmayı kolaylaştırma amacıyla kullandığını tespit etti.

iOS kullanıcılarının ise sadece yüzde 19’u uygulamayı hamile kalmak için kullanıyor. Uygulamayı, hamileliği önlemek için kullandığını söyleyenlerin oranı ise iOS kullanıcıları arasında yüzde 35’ken Android kullanıcıları arasında yüzde 29’da kaldı. Uygulamayı indiren kişilerden başlangıçta uygulamayı kullanma amacını seçmeleri isteniyor. Bu ekranda ‘hamile kalmak’, ‘hamileliği engellemek’ ve ‘sadece adetimi takip etmek’ gibi seçenekler bulunuyor.

Dot’un ana şirketi Cycle Technologies’in Kurucusu Leslie Heyer “Android ve iOS arasındaki farklar bizim için de sürpriz oldu. Konu üzerinde daha detaylı araştırma yapacağız. Bu farkın sebebi, demografik değişiklikler olabileceği gibi, bizim uygulamamızı farklı platformlarda nasıl tanıttığımız da elde edilen sonuçlara etki etmiş olabilir” açıklaması yaptı.

Dot piyasadaki birçok adet takip uygulamasından biri. Bu uygulamalar kadınların adet döngüsü içerisinde kanama dönemini, semptomları ve ovülasyonu takip etmesini sağlıyor. Bu bilgiler sayesinde kullanıcılar hangi tarihlerde cinsel ilişki yaşarlarsa hamile kalma ihtimalinin daha az ya da çok olduğunu belirleyebiliyor.

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