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Bilim / Teknoloji

Android'de 226 uygulamadan şifre çalan zararlı bir yazılım keşfedildi

26 Eylül 2020 18:13

ThreatFabric isimli güvenlik şirketindeki araştırmacılar, Android işletim sisteminde 226 uygulamadan şifre çalabilen zararlı bir yazılım keşfetti. Alien isimli yazılımın, aslında Cerberus isimli farklı bir yazılımın geliştirilmiş versiyonu olduğu belirtildi.

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