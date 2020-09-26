Android'de 226 uygulamadan şifre çalan zararlı bir yazılım keşfedildi

Araştırmacıların açıklamasına göre Alien isimli bu yeni kötü amaçlı yazılım tamamen yeni bir yazılım değil. Alien, Cerberus adıyla bilinen bir diğer kötü yazılımın geliştirilmiş versiyonu. Yeni yazılım, 226 uygulamada bulunan şifreleri ele geçirebiliyor.

Webtekno'da yer alan habere göre bu yazılım akıllı telefona bulaştığı takdirde yalnızca şifre toplamakla da yetinmeyebiliyor. Yazılım, çeşitli tehlikeli saldırıları da düzenleyebiliyor.

Araştırmacıların yaptığı paylaşıma göre şifrelerin ele geçirilebildiği o 226 yazılım arasında Twitter, Instagram ve Snapchat gibi popüler sosyal medya uygulamaları da bulunuyor.

Araştırmacılar kötü amaçlı yazılımın telefonlara nasıl bulaştığını henüz bilmiyor.