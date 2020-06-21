Android 11'e gelen 117 emoji ortaya çıktı

Günlük hayatta artık birçok kişinin mesajlaşırken kullandığı ve hatta vazgeçilmezi haline gelen emojilere Android 11 ile birlikte yenileri ekleniyor. Peki, yeni Android sürümüyle birlikte gelecek olan bu yeni emojiler neler?

62 yeni karakter, 55 ten rengi ve cinsiyet varyantının bulunduğu bu 117 yeni emojinin tasarımları paylaşıldı. Bu emojiler, Android 11 Beta 1 sürümünde henüz kullanılabilir durumda değil.

Unicode Consortium, ocak ayında yaptığı açıklama yeni Emoji 13.0 eklentilerini açıklamış ve şirketlere kendi sürümlerini yapıp uygulamaları için zaman tanımıştı.

Webtekno'nun haberine göre; Android 11 Beta 1 ve daha önceki geliştirici sürümleri bazı yeni emojileri içerisinde barındırıyordu ancak bunlar son tasarımlar değildi.

Android 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan 117 emojinin güncellenmiş tasarımları kullanıcılarla paylaşıldı. Aşağıdaki görsellerden de görebileceğiniz üzere yeni karakterlerdeki bazı değişikliklerin yanı sıra Google’ın hâlihazırda var olan karakterlerde de bazı ufak oynamalar yaptığı görülüyor.





