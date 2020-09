Android 10'da keşfedilen gizemli özellik

Android 10 işletim sistemine yeni bir özelliğin eklendiği ortaya çıktı. Bazı mesajlaşma uygulamalarından gelen bildirimlerde devreye giren bu özellik, doğrudan hatırlatıcılar oluşturulmasını sağlıyor.



Kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda özelliğin şu an için sadece Google Pixel telefonlarda bulunduğu öğrenildi.



Webtekno'nun aktardığına göre, Android 10'un yeni özelliği kullanılarak Telegram ya da WhatsApp gibi uygulamalardan gelen bazı mesajlar üzerine hatırlatıcılar oluşturulabiliyor fakat özellik her mesajlaşma uygulamasında deneyimlenemiyor. Özelliğin kapsamının genişleyip genişlemeyeceği şu an için bilinmiyor.



Google yeni özellikle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.