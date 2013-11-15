Andrea Bocelli İstanbul'a geliyor

Bugüne kadar 4 Amerikan başkanı, 2 Papa ve Kraliyet Ailesi’nin yanı sıra Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası açılış törenlerinde performans sergileyen Andrea Bocelli’nin İstanbul’lularla buluşmasına sayılı günler kaldı.

Maestro Bocelli, İstanbul konserinde en ünlü İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanısıra uluslararası büyük bir başarıya ulaşan son albümü ‘Love in Portofino’dan da şarkılar seslendirecek. Sanatçı, ayrıca hoş sürprizler ile seyircilerine unutulmayacak bir konser gecesi yaşatacak.

Sanat aşığı olan Andrea Bocelli; bugün sadece dünyaca ünlü bir pop yıldızı değil, aynı zamanda Bel Canto’da Verismo olabilecek rahatlıkta rafine ve çok yönlü bir opera sanatçısıdır. Bir imza gibi tanınabilen sesinin yumuşak ama güçlü tınısı sanatçıya 80 milyon album satma başarısı getirdi.

TEMA Vakfı’nın 20. Kuruluş Yılı’nın kutlanacağı ve Most Production tarafından organize edilen Andrea Bocelli konseri; 22 Şubat 2014 C.tesi günü, saat 20.30’da Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek.

Andrea Bocelli Konser Biletleri 20 Kasım’da saat 11.00’den itibaren Biletix üzerinden temin edilebilir.

Andrea Bocelli kimdir?

22 Eylül 1958 tarihinde Toskana, Pisa’da doğdu. Ailesinin yeteneğini fark etmesiyle altı yaşında piyano çalmaya başladı. Flüt ve saksafona da ilgi duydu fakat sesinin enstrümanların önüne geçtiğini anlamasıyla kariyerinin yönü belli oldu. İlk başarısını 1970 yılında katıldığı yarışmada seslendirdiği “O sole mio” ile tattı. 1994 yılında katıldığı San Remo Müzik Festivali’nden sonra Caterina Caselli tarafından keşfedildi ve onun plak şirketi ile anlaşarak aynı yıl Verdi'nin Macbeth eserinde rol alarak opera sahnesindeki ilk çıkışını yaptı. Aynı yıl Noel'de Papa'nın huzurunda şarkı söylemek üzere davet edildi. Asıl çıkışı ise 1995 yılında “Con te Partiro” adlı parça ile bir anda Avrupa listelerinde başı çekmesiyle birlikte yakaladı.



İlerleyen süreçte konserlerine devam etti, müziğin yeni sınırlarına ulaşmak için repertuarını sürekli genişletti. 2011 yılında yorumladığı “Notte Illuminata” projesinde yaklaşık 20 dakika çılgınca alkışlandı. Bu performans ile sanatçı New York'taki Metropolitan Opera Evi'ne giriş yaptı. Aynı yıl New York Filarmoni Orkestrası eşliğinde Bryn Terfel, Celine Dion ve Tony Bennett gibi isimlerle olağanüstü bir konserde yer aldı. Bu konserin kayıtları 70'ten fazla ülkede satışa sunuldu.



Sanatçı 2012 yılının Şubat ayında Cenova'da sahnelenen Romeo Jülyet operasında başrolü üstlendi. Aynı yıl yayınlanan “Opera” albümünde yaklaşık 20 yıllık uluslararası müzik kariyerinde seslendirdiği operaların en özel bölümlerine yer verdi. Ayrıca bugüne kadar seslendirdiği tüm operaları da 18 farklı cd’de toplayarak yayınladı. Yine 2012 yılında “Yılın Uluslararası Sanatçısı” dalında kazandığı Brit Ödülü’nü besteci Sir Andrew Lloyd Webber'in elinden aldı. 2013 yılında yayınlanan son albümünde ise Jennifer Lopez ve Nelly Furtado gibi sanatçılarla başarılı düetler yaptı.