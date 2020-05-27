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Kültür-Sanat

Andrea Bocelli: Covid-19'a yakalanıp atlattım

İtalyan tenor Bocelli, Covid-19 tedavisine yardım amaçlı kan bağışı yapacağını duyurdu

27 Mayıs 2020 09:00

İtalyan tenor ve besteci Andrea Bocelli'nin yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı öğrenildi.

61 yaşındaki Andrea Bocelli'nin tedavisinin ardından tamamen iyileştiği belirtildi. Andrea Bocelli, Koronavirüs'e yakalandığını ve tamamen iyileştiğini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Dünyayı sarsan pandemi, az da olsa beni ve ailemin bazı üyelerini etkiledi. Mart ayının sonunda, hızlı bir şekilde iyileşecek kadar şanslıydık. Covid-19 tedavisine yardımcı olmak amacıyla kan bağışıyla ilgili teklife yanıtım hemen ‘evet’ oldu."

 

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