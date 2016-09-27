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Eğitim

'Andımız'ı okuyan öğrencilere "Dingonun ahırı mı burası?" diyen müdüre: Burası Karşıyaka!

Müdürün kapısına 'Andımız' da yapıştırıldı

27 Eylül 2016 17:28

İzmir Karşıyaka’daki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu’nda bir grup öğrencinin ’Andımız’ı okumak istemesi karşısında "Dingonun ahırı mı burası?" diyen ve hakkında ön inceleme başlatılan Müdür Rahmi Önder Karamustafaoğlu’nun makam odasının girişine ’Andımız’ın yazılı metni yapıştırıldı, üzerine de ’Burası Karşıyaka’ yazıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu’nda, ilk bir haftada verilen eğitimden memnun olmayan bazı velilerin isteği üzerine, çocuklar bayrak töreninden sonra ’Andımız’ı okumak istedi. Ancak öğrencilerin bu girişimine tepki gösteren Okul Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu, "Kendinize gelin. Talimat almadan ne yapıyorsunuz. Talimat mı aldın? Dingonun ahırı mı burası? Devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz" dedi.

Müdür Karamustafaoğlu’nun bu sözlerine sosyal medyadan büyük tepki gösterildi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından sert tepki göstererek, "Söz konusu müdür kendisini ahırda hissedebilir, bence mahsur yoktur ancak çocuklarımız okuldadır, Andımızı Türkçe okumak istemektedir" paylaşımında bulundu.

Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu hakkında bu sözleri nedeniyle Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ön inceleme başlatıldı.

Bugün de okulda Müdür Karamustafaoğlu’nun makam odasının girişinde isminin yazılı olduğu tabelanın altına, üzerinde kırmızı kalemle ’Burası Karşıyaka’ yazılı ’Andımız’ın yazılı metni yapıştırıldı. Andımızda, ’İlkem’, ’Atatürk’ ve ’Ne mutlu Türküm diyene’ ifadelerinin yine kırmızıyla yazılması dikkat çekti. Andımız metnini kimin yapıştırdığı bulunamadı.

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