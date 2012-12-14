Andersen'in ilk çalışması bulundu

Danimarkalı masalcı Hans Christian Andersen'in ''ilk çalışması'' olduğu sanılan bilinmeyen bir eseri bulundu.

Danimarkalı tarihçi Esben Brage, 6 sayfa ve 700 kelimeden oluşan metni, Funen Ulusal Arşivler'de, Andersen'in ülkenin orta kesimindeki memleketi Odense'nin varlıklı ailelerine ait kutuları araştırırken Ekim ayı başında bulduğunu söyledi.



El yazısıyla kaleme alınan ve kutulardan birinin en altında görünüşe göre hiç dokunulmadan saklı kalan ''The Tallow Candle'' adlı masalın, Andersen'den dul bir kadın olan Mme Bunkeflod'a atfedildiği belirtildi.

Andersen uzmanı Ejnar Stig Askgaard, metnin kuvvetle muhtemel, Andersen'in, resmi çıkışından 7 yıl önce yazılan, ilk çalışmalarından biri olduğunu kaydetti.

Askgaard, keşfi ''sansasyonel'' sözleriyle tanımlayarak, ''Bunu yazanın Christian Andersen olduğuna hiç şüphem yok'' dedi.

BBC'nin haberine göre de ''The Tallow Candle'' masalında, iç güzelliği fark edilene ve tutuşturulana kadar ihmal edilen ve kirlenen saygıdeğer bir mumun hikayesi anlatılıyor.

Mme Bunkeflod'ın, Andersen'in bir çocuk olarak ziyaret ettiği ve kitaplar ödünç aldığı dul bir kadın olduğu sanılıyor.

Uzmanlar, Danimarka gazetesi Politiken'e, metnin, büyük olasılıkla orijinal el yazmasının kopyası olduğunu açıklarken, eserin muhtemelen 1820'lerde yazıldığını söylediler.



