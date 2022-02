And Just Like That yaratıcısı, basını ve hayranları şaşırtmak için çektikleri sahte sahneyi anlattı

Sex And The City dizisinin geri dönüş dizisi And Just Like That’in yaratıcısı, çekimler sırasında basını ve hayranları yanıltmak için sahte bir sahne çektiklerini açıkladı.

The Independent'ta yer alan habere göre, And Just Like That dizisinin yaratıcısı Michael Patrick King, hayranlarını şoka eden ilk bölümün ardından, çekimler sırasında çektikleri sahte sahneyi anlattı.

İlk iki bölümüyle ekranlara gelen dizinin ilk bölümünün sonunda Chris Noth’un hayat verdiği Mr. Big karakteri hayatını kaybediyordu.

Bu yılın ağustos ayında ekibin bir cenaze sahnesinde yer aldığı fotoğraflar magazinde yer almıştı. Chris Noth da fotoğraflarda görülmüştü.

Deadline’a konuşan King, “Chris de iş birliği yapmaktan memnun oldu. Mr. Big’in geri gelmesi ve gitmesi yönündeki cesur seçimden ikimiz de mutluyduk. Sahte bir sahne yazdım, o ve Sarah Jessica Parker kostümlerini giydi. Chris bana ‘Gerçekten makyaj yapıp kendi cenazemde sahte bir sahne mi çekmemi istiyorsun?’ dedi. Evet dedim çünkü hayranları şaşırtmak istiyordum” dedi.