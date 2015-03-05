'Anayasa'yı tanımıyorum açıklamamın altına imza atıyorum'

İçişleri Bakanı Efkan Ala, MHP'nin kendisi hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşülmesi sırasında yaptığı "Anayasayı tanımıyorum" açıklamasına açıklık getirerek, "Altına imzamı atıyorum. Muhalefet partileri nasıl oluyor da bir darbe anayasasını savunabiliyorlar? Yeni anayasa bizim siyasal projemizdir" diye konuştu.

'Bedel ödemeden çözmeye çalışıyoruz'

İçişleri Bakanı Efkan Ala, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Çözüm sürecine değinen Ala, "Bedel ödemeden demokratik anlayış ile çözmeye çalışacağız. Silah hariç bu sorunu çözmeye kararlıyız. Vatandaşını düşman gören bir anlayış artık yok. 10 maddeye bir kavramsallaştırma yapılmaya çalışılıyor neden? Şu ana kadar biz ne yapıyorduk. Biz yapmıyor muyduk? 2002'den beri yapıyoruz zaten. İtiraz edeceğimiz bir şey değil. Biz zaten bunları yapıyoruz. Biri müzakere diyor diye benim de müzakere demem gerekmez biz zaten tüm bunları yapıyoruz" dedi.

İç güvenlik paketine yönelik her türlü öneriye açık olduklarını vurgulayan Ala, "Kimin ne önerisi varsa önerilere açığız. Biz hiçbir zaman kapıyı kapatmadık. Tekrar müzakere yapılır mı yapılmaz mı Meclis'in bileceği iş. Havanda su dövülmez. Ciddi şekilde çalışarak metinler götürdük" diye konuştu.

'CHP ve MHP'nin kapatılacağına dair bir şey duymadık'

CHP ve MHP'nin kapatılacağı iddialarını değerlendirmesi istenen Ala, "Parti kapatmaya kaşıyız başından beri. En büyük zararı Türkiye, biz gördük. Biz yine parti kapatılmasına karşıyız. Biz böyle bir şey duymadık. Önemli bilgi ve belgelerinin olması gerekir. Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Böyle bir girişim olursa başından beri durduğumuz yerde dururuz. Parti kapatmasına karşıyız. Anayasa düzenlemesiyle parti kapatmaları kaldıran önerimize ana muhalefet karşı çıkmıştı. O zaman kapatılsın diyenler şimdi eleştiriyor. Gelen istihbaratları TV'den paylaşacak değilim. Gelmişse de ilgili birimlere iletilir. Adı üstünde istihbarat. Kamuoyuna açık hale gelmesi için belli prosedürlere ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.

'17- 25 Aralık'ta en yukarıdan saldırdılar'

17- 25 Aralık operasyonlarını değerlendirmesi istenen Ala, "Zorlu bir dönemdi. En yukarıdan saldırdılar. Siyasal istikrar tarumar olsaydı Allah muhafaza geleceği noktayı düşünmek bile istemiyorum. Hep birlikte bunu engelledik. Darbe hangi enstrümanla ile yapılıyorsa o şekilde karşılık verilir. Hiçbir hukuk düzeni darbeye izin vermez. Darbe boşaltılmışsa milletin geleceği için hangi enstrüman ile yapılmışsa o enstrüman ile karşılık verilmesi boyun borcudur. Orada gereken yapılacaktı yapıldı" diye konuştu.

Milletvekili adayı olmasına ilişkin Ala, "Ziyaretlere öğretmen edası ile değil öğrenme edası ile gitmelisiniz. Sandık irade demektir" dedi.