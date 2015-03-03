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İçişleri Bakanı: Anayasa'ya uyuyoruz ama tanımıyoruz!

Efkan Ala: Milletin iradesi gaspedilmiş, söküp millete teslim edeceğiz

03 Mart 2015 09:56

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 82 Anayasası için sert ifadeler kullandı. Ala, "Bu anayasayı tanımıyorum, anayasa derhal değişmeli" diye konuştu. "Milletin iradesini gaspetmiş, satır aralarına gizlemiştir" diyen Ala, "Söküp çıkarıp millete teslim etmek bizim görevimizdir" ifadesini kullandı.

Ala, Meclis Genel Kurulu'nda kendisi hakkında verilen gensoru önergesinin görüşüldüğü oturumda konuştu.

Ala, şunları söyledi:

"Anayasa darbe anayasasıdır, doğru dürüst anayasa değildir. Anayasada diyor ki; milletindir egemenlik millet bu egemenliğini anayasal kurumlar eliyle kullanır, katılıyor musunuz? Milletvekili eliyle kullanır referandumla kullanır. Anayasaya evet, yemin ediyoruz uyuyoruz. Ama bu anayasanın kötü bir anayasa olduğunu söylememize engel bir durum yok olsa da tanımıyoruz.  Beyler önemli bir mevzuyu konuşuyoruz; biz Devlet-i Ali Osmanlı’nın mirasçısıyız, biz küçük düşünemeyiz. Anayasa’ya evet yemin ediyoruz, uyuyoruz. Ama bu Anayasa’nın kötü bir Anayasa olduğunu söylememize engel bir durum yok. Olsa da tanımıyoruz. Millet, egemenliği milletvekilleri eliyle kullanır, referandum yoluyla kullanır. Hiçbir anayasal kurum millet egemenliğini kullanma yetkisine sahip değil ve onun için tanımıyorum. Milletin iradesini gaspetmiş, satır aralarına gizlemiştir. Söküp çıkarıp millete teslim etmek bizim görevimizdir.

 

‘Anadil yasağı çözüme katkı sağlamaz’

 

Çözüm sürecine de değinen Ala, "Diyarbakır Cezaevi'nin zulmünü bilmeyen, bu meseleyi çözümde bir katkıda bulunamaz. İnsanların ana dillerini yasaklamayı kınayamayanlar burada bu meselenin çözümüne katkıda bulunamaz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da Türklerin isimleri, dili yasaklandığında siyasal bilgiler öğrencisi olduğunu belirten Ala "O Saraçhane'de en önde yürüyordum, yine yürürüm. Protesto ediyordum çünkü benim dilim yasaklanıyordu. Benim dilim yasaklandığı zaman hangi tepkiyi koyuyorsam benim kardeşimin, o Kürtler de benim kardeşimdir, onların dili yasaklandığında aynı tepkiyi koyarım. Önemli bir mevzuyu konuşuyoruz. Biz devlet-i aliyye-i Osmaniyye'nin mirasçısıyız. Biz küçük düşünemeyiz" diye konuştu.

 

‘Oslo görüşmeleri mit içinden sızdırıldı’

 

Oslo görüşmelerinin MİT içinden sızdırıldığını da söyleyen Efkan Ala, şunları söyledi:

"Oslo, devletin kendi biriminden sabote edilerek dışarıya sızdırıldı, Habur olayı oldu MİT mahkemeye çağrıldı. 7 Şubat darbesi oldu. Terör örgütü dedi ki; dışarıya çıkıyorum 8 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta Gezi olayları başladı. Büyük provokasyon yeniden kesintiye uğradı. Sonra 17-25 Aralık sonra yeniden toparlandı. Bu sefer de 6-7 Ekim olayları meydana geldi."

Yapılan oylama sonucu Ala hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.

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