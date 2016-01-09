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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun MHP'li üyeleri belli oldu

Komisyonda, MHP adına Oktay Öztürk,Kadir Koçdemir ve Mehmet Parsak yer alacak

09 Ocak 2016 19:08

MHP'nin yeni Anayasa'yı oluşturmak için kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyon'una göndereceği isimler belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, anlaşmazlıkla sonuçlanan son anayasa maratonunun üzerinden geçen 2 yılın ardından yeni Anayasa için yeniden masaya oturacak olan komisyonda yer alacak. 

AKP'nin yeni anayasa konusundaki en temel önceliği başkanlık sistemi. Yönetim sistemi konusunda pazarlığa tamamen kapalı olduğu ilan eden MHP ise anayasanın ilk 4 maddesini "kırmızı çizgisi" olarak belirledi.

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