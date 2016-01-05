Yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 'karar' sancısı

Yeni anayasa maratonunda yarın saat 15.30’da Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la bir araya geliyor. AKP yöneticileri, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kararlarda ‘oy birliği’ koşulunun komisyonu kilitleyeceğini bu nedenle ‘salt çoğunlukla’ alınmasını istiyor.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yapısı ve yöntemi ile Meclis İç Tüzük değişikliği ele alınacak. Komisyon kurulmadan önce kararların alınma biçimi şimdiden tartışma konusu. AKP yöneticileri kararlarda ‘oy birliği’ koşulunun komisyonu kilitleyeceğini bu nedenle ‘salt çoğunlukla’ alınmasını istiyor.

CHP ve MHP’den ise ‘oy birliği’ yönünde bir tavır dikkat çekiyor. AKP, bu yöntemle CHP’nin itiraz ettiği maddeleri diğer partilerle çıkarmayı planlıyor.

Yeni anayasa konusunda kulislerde isteksizlik dikkat çekiyor. AKP kanadında ve muhalefette yeni anayasa da bir yol alınacağına ilişkin olumlu bir hava bulunmuyor.