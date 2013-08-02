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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 'tercih ettiği dil' sıkıntısı

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, son iki gündür 'Başkanlık, 'tercih ettiği dil', 'milli güvenlik', 'genel ahlâk' önerileri yüzünden sadece bir madde üzerinde uzlaşabildi

02 Ağustos 2013 00:35

Hülya Karabağlı/ANKARA

Anayasa Uzlaşma  Komisyonu, son iki gündür  "Başkanlık, 'tercih ettiği dil', 'milli  güvenlik',  'genel ahlâk" önerileri yüzünden sadece bir madde üzerinde  uzlaşabildi. 60 maddelik mutabakata bugün yeni bir madde eklenemedi. BDP, "Düşünce  ve İfade Özgürlüğü"  maddesine "tercih ettiği dilde" ibaresinin konulmasını istiyerek, maddeye "Milli güvenlik" tanımı konulmasına karşı çıkıyor. Müzakerelerin sonunda söz konusu maddenin üçüncü fıkrası için BDP'nin, "Dil haklarının anayasada modellenmesine göre “tercih ettiği dilde” ibaresinin eklenip eklenmeyeceği konusunda karar verme hakkını saklı tutmaktadır" notu düşüldü.

 

'Türkçe dışında dillerde yayın'

 

"Basın hürriyeti (özgürlüğü)" başlıklı madde de uzlaşma çıkmadı. BDP, "Türkçe dışındaki dillerde yayın yapılması kanunla düzenlenir" ibaresinin maddeye eklenmesini önerdi. CHP ve MHP, "milli güvenliğin", AKP ve MHP "kamu düzeninin, genel ahlâkın" ibarelerinin konulmasında ısrarcı oldu. 

"Dernek kurma hürriyeti (özgürlüğü)" başlıklı madde de, BDP "kamu düzeni" ibaresine karşı çıktı.

"Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" başlıklı madde de MHP, bu fıkradaki "vatandaş" ibaresinin "Türk vatandaşı" olarak değiştirilmesini istiyor.

Silah altında bulunan er ve erbaşlar, askeri öğrenciler ile taksirli suçlardan hüküm giyenler ve bir yıldan az hapis cezasına mahkum olanlar hariç olmak üzere hükümlüler ile mahkemece kısıtlılığına karar verilmiş olanlar oy kullanamayacak. BDP bu fıkrara da "askeri öğrenciler" ibaresinden sonraki bölüme katılmıyor.

 

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