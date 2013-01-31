Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda kriz büyüyor

Hülya Karabağlı/ Ankara



AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, tartışmanın ortasında toplantıyı aniden kapattı. Muhalefet komisyonu terk etmek zorunda kaldı. CHP’li üyeleri Rıza Türmen ve Atilla Kart düzenledikleri basın toplantısında ‘nezaketsiz’ diye nitelendirdikleri Şahin’in tutumunu, “iktidar milletvekili buyurganlığı” diye yorumladı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun bugünkü toplantısı sert geçti. AKP’li Mehmet Ali Şahin, ‘madde notu’ düşülmesi tartışmasında toplantıyı aniden kapattı. Ne uğradığını şaşıran muhalefet toplantıyı terketti. CHP’li komisyon üyeleri Rıza Türmen ve Atilla Kart, Meclis’te düzenledikleri basın toplantısında AKP’li Şahin’e, ‘nezaketsiz’ dedi. Kart, olanları şöyle özetledi: Sayın Şahin, iki saati bulan bu tartışmalardan sonra iktidar milletvekili olmanın buyurganlığı, mütehakkim anlayışı ya da iktidar milletvekili olmanın dayanılmazlığı da diyebiliriz, o tavırla kapatıyorum talimatı verdi. Elbette orada konuşulacak bir şey kalmamıştı. Biz de toplantıyı terk ettik”. Komisyon yarın TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığında toplanacak.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Konya Milletvekili Atilla Kart ve İzmir Milletvekili Rıza Türmen, son iki günde yaşananlarla ilgili TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

'AKP’nin de mutabakatı var'

CHP’li Kart, AKP’nin Başkanlık rejimi önerisi nedeniyle her maddenin altına not düşülmesi kararının dört siyasi parti tarafından alındığına dikkat çekti. Kart, Yasama ve başladıkları Yürütme bölümünde şu ana kadar 18 madde altına “AKP’nin önerdiği madde Başkanlık Sistemi ile ilgili olduğundan komisyon tarafından müzakere edilmemiştir” notu düşüldüğünü söyledi.

İktidar gurubu üç partinin çalışmasından rahatsız

Üç partinin parlamenter sistemi güçlendiren düzenlemelerde mutabakat sağlamasının iktidar grubunu rahatsız ettiğini söyleyen Kart, “Başbakan o müdahalesini yaptı. Bu, dayatmadır, sabote etmektir, torpillemektir. Ama orada biz TBMM adına görev yapıyoruz” eddi. Kart. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in tavrını net bir biçimde ortaya koyması gerektiğine dikkat çekti.

'AKP Başkanlık rejimiyle görüşmelere imkansız bir engel çıkardı'

Kart’tan sonra görüşlerini açıklayan Rıza Türmen, “AKP, Başkanlıkla başka bir sistem önerisi vererek, görüşmelerin önüne aşılması imkansız bir engel çıkarmıştır. Diğer üç parti tüm önerilerini parlamenter sisteme dayamıştır. AKP ise Başkanlık sistemine dayamıştır. Böylece müzakerelerin uzlaşı ile sonuçlanmasında büyük bir engel koymuştur.

AKP’nin gerçek niyeti ortaya çıktı

Başbakan çıkıp, Mart ayına kadar Meclis’e götüreceğim, olmazsa referanduma götüreceğim. Bir tarafından uzlaşmayı imkansızlaştıran öneriler getireceksiniz, bir taraftan da referanduma gideceğim. Böylelikle niyet ortaya çıktı. Bu müzakereler nasıl ilerleyecek.

Mehmet Ali Şahin kızdı ve toplantıyı kapattı

‘Tüm maddelere koyduğumuz bir not, neden bundan vazgeçiyoruz’ dedik. Mehmet Ali Şahin kızdı ve toplantıyı kapattı. Başkan, toplantıyı tarafsız şekilde yürütmekle yükümlüdür. Keyfi biçimde sona erdirirse, başkanın böyle bir yetkisi yoktur, orada bulunan kişilere karşı nezakete de uygun değildir.