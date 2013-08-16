Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP çatlağı

Hülya Karrabağlı/ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP üyeler arasındaki görüş ayrılıkları son toplantılara damgasını vurdu. Komisyonun CHP'li Üyeleri Atilla Kart ve Rıza Türmen'in diğer üç siyasi partiyle üzerinde uzlaşma sağladığı maddelere Prof. Süheyl Batum itiraz edince büyük gerginlikler yaşandı. Komisyonun bugünkü toplantısına başkanlık eden BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Batum'un izlediği tutuma çıkıştı ve "Daha önceki toplantılara gelmiş olsaydınız; bugün bunlar olmazdı. Dört siyasi partinin anlaştığı ve yeşille yazılan maddeleri tekrar kırmızıya boyuyorsunuz. Bizim daha fazla adım atmamız gerekirken geriye doğru gidiyoruz" dedi. AKP'li Mehmet Ali Şahin de, Batum'u eleştirdi. Komisyon bugün itibariyle uzlaştığı 60 maddeden 58'e indi.



Türmen ve Kart'la ters düştü



Prof. Batum, Türmen ve Kart'la ters düşünce, diğer partilerin 'CHP içinde CHP' yorumlarına neden oldu. Kulislerde, komisyondaki CHP çatlağının giderek büyüyeceğine işaret ediliyor. Prof. Batum'un komisyon devamsızlığı bir kaç ay önce de sorun yaratmış ve konu genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemine taşınmıştı.