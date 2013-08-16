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Politika

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP çatlağı

Komisyonun CHP'li Üyeleri Atilla Kart ve Rıza Türmen'in diğer üç siyasi partiyle üzerinde uzlaşma sağladığı maddelere Prof. Süheyl Batum itiraz edince büyük gerginlikler yaşandı

16 Ağustos 2013 00:26

Hülya Karrabağlı/ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP üyeler arasındaki görüş ayrılıkları son toplantılara damgasını vurdu. Komisyonun CHP'li  Üyeleri  Atilla Kart ve Rıza Türmen'in  diğer  üç siyasi partiyle üzerinde uzlaşma sağladığı maddelere Prof. Süheyl Batum  itiraz edince  büyük gerginlikler yaşandı. Komisyonun  bugünkü toplantısına başkanlık eden  BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Batum'un izlediği  tutuma çıkıştı  ve  "Daha önceki toplantılara gelmiş olsaydınız; bugün  bunlar olmazdı.  Dört siyasi partinin  anlaştığı ve yeşille yazılan maddeleri tekrar kırmızıya boyuyorsunuz.  Bizim  daha fazla adım atmamız gerekirken geriye doğru  gidiyoruz" dedi. AKP'li  Mehmet Ali Şahin de, Batum'u eleştirdi. Komisyon bugün itibariyle uzlaştığı 60 maddeden 58'e indi.


Türmen ve Kart'la ters düştü 


Prof. Batum, Türmen ve Kart'la  ters  düşünce, diğer partilerin 'CHP içinde CHP' yorumlarına  neden oldu.  Kulislerde, komisyondaki  CHP çatlağının giderek  büyüyeceğine işaret ediliyor. Prof. Batum'un komisyon devamsızlığı bir kaç ay önce de  sorun yaratmış ve konu genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemine taşınmıştı.

 

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